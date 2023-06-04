Открытие модельной библиотеки в жилом доме на улице Глазунова в Пензе запланировано на 9 июня Культура

Пенза, 4 июня 2023. PenzaNews. Торжественное открытие модельной библиотеки на первом этаже многоквартирного дома №1 на улице Глазунова запланировано на предстоящую пятницу, 9 июня, оно приурочено ко Дню России и 360-летию Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Городская детская библиотека №2 станет девятой по счету в Пензенской области и второй в городе Пензе, получившей статус модельной», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что ранее учреждение победило в конкурсном отборе, организованном в рамках реализации национального проекта «Культуры», в результате из федерального бюджета было выделено 5 млн. рублей на модернизацию детской библиотеки.

«Деньги освоены в полном объеме», — сказано в сообщении.

В тексте уточняется, что была заказана мебель почти на 1,9 млн. рублей, оборудование — на сумму около 2,4 млн. рублей, а также книги — примерно на 0,7 млн. рублей.

«Сделан акцент на организации функционального и современного пространства. В учреждении создали различные тематические зоны, где юные посетители могут уединиться для чтения, обсудить литературу, заняться творчеством, воспользоваться компьютером, провести театрализованные занятия и организовать интерактивное чтение», — поясняется в нем.

В сообщении уточняется, что городская детская библиотека №2 существует с 1940 года, в 1985 году она переехала в здание жилого дома №1 на улице Глазунова.