В Пензе 27 июня состоится концерт, посвященный 20-летию губернаторской симфонической капеллы Культура

Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Большой концерт губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Каширского «Нам 20 лет!» состоится в большом зале пензенской областной филармонии во вторник, 27 июня.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, со сцены прозвучат шедевры мировой классики, в том числе фрагменты из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта, кантаты «Москва» Петра Чайковского, арии из опер и оперетт русских, итальянских и венгерских композиторов, неаполитанские песни и другие произведения в исполнении хора, оркестра и солистов капеллы: заслуженной артистки России Елены Сафроновой, Ирины Керденской, Ольги Андреевой, Гульсины Рафековой, Сергея Митрофанова, Руслана Проскурякова, Михаила Гильяно и Сергея Князева.

Также в концерте примут участие специальные гости — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вероника Агеева, Валентина Строганова, Мария Курьянова и Роман Николаев.

Дирижер — заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филиппенков, хормейстер — Ирина Горюнова.