13:39:24 Понедельник, 5 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 27 июня состоится концерт, посвященный 20-летию губернаторской симфонической капеллы

12:01 | 05.06.2023 | Культура

Печать

Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Большой концерт губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Каширского «Нам 20 лет!» состоится в большом зале пензенской областной филармонии во вторник, 27 июня.

В Пензе 27 июня состоится концерт, посвященный 20-летию губернаторской симфонической капеллы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, со сцены прозвучат шедевры мировой классики, в том числе фрагменты из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта, кантаты «Москва» Петра Чайковского, арии из опер и оперетт русских, итальянских и венгерских композиторов, неаполитанские песни и другие произведения в исполнении хора, оркестра и солистов капеллы: заслуженной артистки России Елены Сафроновой, Ирины Керденской, Ольги Андреевой, Гульсины Рафековой, Сергея Митрофанова, Руслана Проскурякова, Михаила Гильяно и Сергея Князева.

Также в концерте примут участие специальные гости — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вероника Агеева, Валентина Строганова, Мария Курьянова и Роман Николаев.

Дирижер — заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филиппенков, хормейстер — Ирина Горюнова.

Новости партнеров
Читайте также
Жительнице Заречного грозит реальный срок за хищение из магазина двух банок кофе и шоколада В Шемышейском районе прокуратура добилась восстановления прав педработников на получение компенсационной выплаты
В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина В Пензенской области пенсионер лишился более 930 тыс. рублей в надежде продать холодильник
В Заречном полицейские пресекли деятельность наркопритона Необходимо проанализировать возможность восстановления работы молочных кухонь во всех регионах — Юлия Лазуткина
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама