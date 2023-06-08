В «Спутнике» с 9 по 12 июня пройдет инклюзивный международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» Культура

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. IX инклюзивный международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области с 9 по 12 июня.

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Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «ПензаХобби».

Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Пензенской области, министерства культуры и туризма региона, туристско-информационного центра.

По информации оргкомитета, в Пензу съедутся более 350 мастеров-ремесленников из разных регионов России. Также ожидаются гости из Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

На фестивале «Канитель» запланирована работа 25 площадок, будет организовано более 230 мастер-классов и мастер-шоу.