В доме на улице Глазунова в Пензе открыта детская модельная библиотека Культура

Пенза, 10 июня 2023. PenzaNews. Городская детская библиотека №2, которая преобразована в модельную в рамках реализации национального проекта «Культура», торжественно открыта в обновленном формате на первом этаже многоквартирного дома №1 на улице Глазунова в Пензе в минувшую пятницу, 9 июня.

Фото: Pgduma.ru

Почетными гостями мероприятия стали министр культуры и туризма региона Сергей Бычков, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин, начальник управления культуры города Вера Фейгина и другие официальные лица.

Они осмотрели обновленные залы библиотеки, мультимедийное оборудование и книжные фонды.

По словам Веры Фейгиной, на экскурсию в библиотеку нового формата активно записываются представители пришкольных лагерей, действующих в микрорайоне.

«У нас уже очередь из желающих. Это библиотека нового поколения, модель, как должно выглядеть современное библиотечное учреждение», — отметила она.

Вера Фейгина обратила внимание на то, что ремонт удалось завершить на четыре месяца раньше запланированного срока.

«Это своеобразный подарок городу и всем детям к предстоящему юбилею Пензы», — цитирует начальника управления культуры пресс-служба гордумы.