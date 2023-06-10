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В доме на улице Глазунова в Пензе открыта детская модельная библиотека

09:55 | 10.06.2023 | Культура

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Пенза, 10 июня 2023. PenzaNews. Городская детская библиотека №2, которая преобразована в модельную в рамках реализации национального проекта «Культура», торжественно открыта в обновленном формате на первом этаже многоквартирного дома №1 на улице Глазунова в Пензе в минувшую пятницу, 9 июня.

В доме на улице Глазунова в Пензе открыта детская модельная библиотека

Фото: Pgduma.ru

Почетными гостями мероприятия стали министр культуры и туризма региона Сергей Бычков, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин, начальник управления культуры города Вера Фейгина и другие официальные лица.

Они осмотрели обновленные залы библиотеки, мультимедийное оборудование и книжные фонды.

По словам Веры Фейгиной, на экскурсию в библиотеку нового формата активно записываются представители пришкольных лагерей, действующих в микрорайоне.

«У нас уже очередь из желающих. Это библиотека нового поколения, модель, как должно выглядеть современное библиотечное учреждение», — отметила она.

Вера Фейгина обратила внимание на то, что ремонт удалось завершить на четыре месяца раньше запланированного срока.

«Это своеобразный подарок городу и всем детям к предстоящему юбилею Пензы», — цитирует начальника управления культуры пресс-служба гордумы.

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