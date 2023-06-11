Заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский умер на 82-м году жизни Культура

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Художественный руководитель и главный дирижер губернаторской симфонической капеллы, заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский скончался на 82-м году жизни в минувшую субботу, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГАУК «Пензаконцерт».

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«Владимир Викторович Каширский всю жизнь посвятил развитию музыкальной культуры и хорового искусства Сурского края, продолжая традиции, заложенные Александром Архангельским, Владимиром Касторским, Федором Вазерским и Николаем Котляром», — отмечается в некрологе, размещенном на сайте учреждения.

«Творческая деятельность Владимира Каширского является гордостью пензенской земли, огромным вкладом в сокровищницу культуры России!» — добавляется в тексте.

Информация о месте и времени прощания с Владимиром Каширским станет известна позднее.

Каширский Владимир Викторович родился в Пензе 19 октября 1941 года.

С пятилетнего возраста начал петь в хоре и с тех пор не представлял свою жизнь без музыки.

В 1978 году окончил Куйбышевский государственный институт культуры по специальности «Культурно-просветительская работа», получил квалификацию «Дирижер самодеятельного академического хора».

Затем заочно окончил Горьковскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки по специальности «Дирижер хора».

В 2007 году заочно окончил с отличием Нижегородскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование».

С 1992 по 2002 годы стажировался во всероссийской творческой мастерской «Русское хоровое пение» под руководством Б.Г. Тевлина.

Владимир Каширский начинал творческую деятельность руководителем самодеятельных хоров заводов «Тяжпромарматура», «Текстильмаш», УВД города Пензы, дворца культуры железнодорожников, ДК фабрики «Маяк революции».

В 1984 году по инициативе администрации Пензы и любителей хорового пения организовал и возглавил городской академический хор, который стал активно пропагандировать русскую и зарубежную хоровую музыку.

В 1991 году по инициативе Владимира Каширского был создан центр русской хоровой и вокальной культуры города Пензы, который объединил городской академический хор, муниципальный симфонический оркестр, хор ветеранов «Русь», хор мальчиков «Виват».

В 2003 году по инициативе губернатора Василия Бочкарева Владимир Каширский создал в пензенской филармонии симфоническую капеллу, получившую через год звание «Губернаторская».

Владимир Каширский был инициатором и активным участником проведения музыкальных фестивалей и праздников: межрегионального фестиваля хоровой музыки имени А.А. Архангельского, межрегионального фестиваля-конкурса «Лермонтов и музыка», ежегодного фестиваля симфонической музыки, регионального конкурса-фестиваля детских хоров «Поющий край» имени А.А. Архангельского, Дня славянской письменности и культуры и других.

С 2014 года являлся председателем пензенского регионального отделения всероссийского хорового общества под управлением Валерия Гергиева.

Заслуженный артист РФ (1994), заслуженный деятель искусств РФ (2009).

Был награжден нагрудным знаком «Во славу земли Пензенской» (2011), медалью «За заслуги в развитии Пензы» (2011), отмечен премией губернатора «За достижения в области средств массовой информации, культуры и искусства» (2011), удостоен звания «Почетный гражданин Пензы» (2013), медали «За активную работу по патриотическому воспитанию» (2014), почетного звания «Заслуженный работник культуры Пензенской области» (2014), медали «За заслуги перед Пензенской областью» (2016), почетной грамоты Пензенской области (2021).