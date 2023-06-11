В Пензе стартовал фестиваль «Пензяк — книголюб первый» Культура

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Фестиваль «Пензяк — книголюб первый», организованный АНО «Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» с использованием средств гранта мэрии, начал работу в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Стартовое мероприятие состоялось на территории сквера «Могилевский дворик» в минувшую субботу, 10 июня.

«Фестиваль посвящен 360-летию города, его основная миссия — привлечь внимание общественности к семейным ценностям, истории и культурно-историческому наследию сурской столицы. Поэтому центральная роль на площадке была отведена Пензяку книголюбу первому. Именно этот персонаж, по задумке организаторов, должен стать одним из новых культурных брендов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Пензы.

В нем уточняется, что гости мероприятия увидели интерактивный спектакль, стали участниками сеанса иммерсивного чтения, розыгрыша в рамках квиза «Культурная семья» и квеста, посвященного сказкам народов мира.

«В течение всего дня работали мастер-классы, выставки детской и краеведческой литературы, кукольный театр и локация настольных игр. Всего на площадке побывали около 350 человек. Следующие дни работы фестиваля «Пензяк — книголюб первый» — 17 и 24 июня», — сказано в тексте.