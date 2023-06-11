22:07:35 Воскресенье, 11 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе стартовал фестиваль «Пензяк — книголюб первый»

14:45 | 11.06.2023 | Культура

Печать

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Фестиваль «Пензяк — книголюб первый», организованный АНО «Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» с использованием средств гранта мэрии, начал работу в Пензе.

В Пензе стартовал фестиваль «Пензяк — книголюб первый»

Фото: Penza-gorod.ru

Стартовое мероприятие состоялось на территории сквера «Могилевский дворик» в минувшую субботу, 10 июня.

«Фестиваль посвящен 360-летию города, его основная миссия — привлечь внимание общественности к семейным ценностям, истории и культурно-историческому наследию сурской столицы. Поэтому центральная роль на площадке была отведена Пензяку книголюбу первому. Именно этот персонаж, по задумке организаторов, должен стать одним из новых культурных брендов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Пензы.

В нем уточняется, что гости мероприятия увидели интерактивный спектакль, стали участниками сеанса иммерсивного чтения, розыгрыша в рамках квиза «Культурная семья» и квеста, посвященного сказкам народов мира.

«В течение всего дня работали мастер-классы, выставки детской и краеведческой литературы, кукольный театр и локация настольных игр. Всего на площадке побывали около 350 человек. Следующие дни работы фестиваля «Пензяк — книголюб первый» — 17 и 24 июня», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области отметят 100-летие отечественного волейбола Проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в Нижнеломовском районе
Стали известны результаты прокурорских проверок органов опеки и попечительства в Пензенской области Судья в почетной отставке Евгений Страхов умер на 95-м году жизни
Празднование собора святых Пензенской митрополии состоится 12 июня В Пензе осужденные выполнят заказ на пошив формы для юнармейцев на сумму более 1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама