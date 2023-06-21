В Пензенской области в рамках нацпроекта «Культура» в 2023 году дополнительно отремонтируют четыре объекта Культура

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Четыре объекта будет дополнительно отремонтировано в рамках реализации национального проекта «Культура» в Пензенской области в 2023 году за счет экономии средств по результатам состоявшихся ранее торгов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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По его словам, работы будут проведены в домах культуры сел Татарская Лака и Вачелай, в наровчатской детской школе искусств и детской музыкальной школе №5 города Пензы.

«Первоначально по нацпроекту «Культура» было запланировано капитально отремонтировать девять учреждений. Дополнить список удалось за счет экономии по итогам проведения торгов. Контракты планируется заключить до 1 июля», — уточнил глава региона.

По информации пресс-службы облправительства, в здании ДК села Татарская Лака Вадинского района предполагается укрепить фундамент, заменить оконные блоки, кровлю и напольные покрытия, установить новые системы водоснабжения и водоотведения, капитально отремонтировать входные группы, оборудовать автоматическую систему пожарной сигнализации.

В ДК села Вачелай Сосновоборского района намечено заменить оконные и дверные блоки, провести внутренние отделочные работы, обновить фасад и кровлю, отремонтировать инженерные сети, установить систему пожарного оповещения.

В ДШИ Наровчата запланированы внутренние отделочные работы, в том числе ремонт лестниц, капремонт кровли, отделка фасада и цоколя, замена коммуникаций, установка пожарной сигнализации.

Ремонт ДМШ №5 в Пензе предусматривает замену кровли.