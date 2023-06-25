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Пензенский «Кукольный дом» 28 июня представит спектакль «Убить Кароля» на фестивале в Санкт-Петербурге

12:21 | 25.06.2023 | Культура

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Пенза, 25 июня 2023. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом» представит спектакль «Убить Кароля» на международном фестивале кукольных и синтетических театров «КУКART» в Санкт-Петербурге в предстоящую среду, 28 июня.

Пензенский «Кукольный дом» 28 июня представит спектакль «Убить Кароля» на фестивале в Санкт-Петербурге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно афише мероприятия, постановка будет показана в рамках основной программы.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, всего в фестивале, который стартовал 22 июня и продлится по 30-е число, ожидается участие более 60 коллективов.

Спектакль «Убить Кароля» пензенского областного театра «Кукольный дом» в 2014 году был отмечен в двух номинациях премии «Золотая маска» — «Куклы. Спектакль» и «Работа художника».

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