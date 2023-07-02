Всероссийский лермонтовский праздник поэзии в «Тарханах» посетили около 10 тыс. человек Культура

Пенза, 2 июля 2023. PenzaNews. Около 10 тыс. человек посетили всероссийский лермонтовский праздник поэзии в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в минувшую субботу, 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ, поэтому 52-ю литературную встречу в «Тарханах» посвятили великому и могучему русскому языку — веками накопленному нематериальному сокровищу нации», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в ходе мероприятия лермонтовская премия была вручена людям, чье творчество отмечено любовью к родному языку.

«В номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» дипломом лауреата и денежной премией награждена Татьяна Авдеева (город Заречный, Пензенская область) за книгу стихов «Обнимая город». В этой же номинации дипломом лауреата и денежной премией награжден Николай Лукьянович (город Зеленоград, Московская область) за книгу «Михаил Юрьевич Лермонтов. Тайны и загадки военной службы русского офицера». В номинации за вклад в культурно-просветительскую деятельность дипломом лауреата и денежной премией награждена творческая группа библиотекарей государственного казенного учреждения культуры «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» за реализацию проекта «X международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеках», руководитель Марина Русакова», — сказано в сообщении.

В тексте указано, что премия имени М.Ю. Лермонтова вручена Татьяне Филатовой из Ульяновска за книгу «О чем молчит лес».

«На сцене в Зеленом театре выступили главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, народный артист России Олег Погудин, актер театра и кино, кинорежиссер, автор-исполнитель Сергей Маховиков, журналист, политический обозреватель, художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева», заслуженный работник культуры РФ Анна Пугач, заслуженная артистка России Зара», — отмечается в нем.

В сообщении добавляется, что концертную программу дополнили многочисленные интерактивные площадки и выставки.