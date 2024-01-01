Пензенская область планирует участвовать в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2024 году Культура

Пенза, 15 июля 2023. PenzaNews. Пензенская область планирует участвовать в конкурсном отборе на получение финансирования из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2024 году. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минкультуры региона.

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«В Пензенской области формируются заявки пяти муниципальных библиотек для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2024 году», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что создание модельных библиотек ведется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Сейчас в Пензенской области функционирует девять библиотек нового поколения, десятая — в процессе модернизации, ее планируют открыть в 2023 году», — уточняется в сообщении.