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Пензенская область планирует участвовать в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2024 году

13:30 | 15.07.2023 | Культура

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Пенза, 15 июля 2023. PenzaNews. Пензенская область планирует участвовать в конкурсном отборе на получение финансирования из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2024 году. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минкультуры региона.

Пензенская область планирует участвовать в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2024 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области формируются заявки пяти муниципальных библиотек для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2024 году», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что создание модельных библиотек ведется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Сейчас в Пензенской области функционирует девять библиотек нового поколения, десятая — в процессе модернизации, ее планируют открыть в 2023 году», — уточняется в сообщении.

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