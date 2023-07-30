В Пензенской области 17 и 18 августа пройдут мероприятия в рамках проекта «Музейные маршруты России» Культура

Пенза, 30 июля 2023. PenzaNews. Мероприятия, организованные в рамках всероссийского проекта «Музейные маршруты России», пройдут в Пензенской области 17 и 18 августа. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Сергей Бычков.

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«В августе в нашем регионе пройдет крупное событие в сфере культуры — «Музейные маршруты России». Очень почетно, что Пенза примет ведущий проект Минкультуры РФ в области музейного дела. В его рамках встречаются лидеры музейного сообщества: руководители и специалисты отрасли, представители профильных региональных ведомств со всей страны, что дает сильный импульс развитию межмузейного сотрудничества и отрасли в целом. Уже с уверенностью могу сказать, Пензенская область примет гостей 17-18 августа 2023 года», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Бычкова, программа мероприятий будет посвящена техническим и литературным музеям.

«Также программа предполагает региональный компонент, когда себя презентует принимающая сторона. Сейчас специалистами нашего министерства ведется подготовка деловой и культурной программ», — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что запланировано подписание ряда соглашений с региональными министерствами культуры и музеями.