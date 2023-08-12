В пензенском драмтеатре завершается установка нового светового оборудования Культура

Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Монтаж нового светового оборудования, приобретенного в рамках реализации национального проекта «Культура», завершается в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Сотрудники осветительского цеха устанавливают новые светодиодные вращающиеся головы на софиты, а главное — подключают новый современный пульт управления световыми приборами. Он предназначен для записи световых картин и проведения спектаклей», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что по сравнению со старым аппаратом новый обладает гораздо более широкими возможностями и повышенной надежностью.

«Однако переход на этот пульт будет осуществляться постепенно в течение всего сезона, поскольку большинство световых партитур спектаклей придется записывать заново. Тем не менее, по словам начальника цеха электроосвещения театра Валерия Куликова, в подразделении работают неслучайные и высокопрофессиональные люди, поэтому непростые технические задачи будут решены успешно и в срок», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что театр получил все оборудование на общую сумму около 23 млн. рублей, приобретение которого было запланировано в рамках нацпроекта «Культура» на 2023 год.

«А на 2024 год в рамках нацпроекта выделено еще около 13 млн. рублей для закупки новой звуковой аппаратуры», — добавляется в нем.