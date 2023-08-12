19:20:53 Суббота, 12 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском драмтеатре завершается установка нового светового оборудования

13:18 | 12.08.2023 | Культура

Печать

Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Монтаж нового светового оборудования, приобретенного в рамках реализации национального проекта «Культура», завершается в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

В пензенском драмтеатре завершается установка нового светового оборудования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники осветительского цеха устанавливают новые светодиодные вращающиеся головы на софиты, а главное — подключают новый современный пульт управления световыми приборами. Он предназначен для записи световых картин и проведения спектаклей», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что по сравнению со старым аппаратом новый обладает гораздо более широкими возможностями и повышенной надежностью.

«Однако переход на этот пульт будет осуществляться постепенно в течение всего сезона, поскольку большинство световых партитур спектаклей придется записывать заново. Тем не менее, по словам начальника цеха электроосвещения театра Валерия Куликова, в подразделении работают неслучайные и высокопрофессиональные люди, поэтому непростые технические задачи будут решены успешно и в срок», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что театр получил все оборудование на общую сумму около 23 млн. рублей, приобретение которого было запланировано в рамках нацпроекта «Культура» на 2023 год.

«А на 2024 год в рамках нацпроекта выделено еще около 13 млн. рублей для закупки новой звуковой аппаратуры», — добавляется в нем.

Читайте также
Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ
В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии
В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама