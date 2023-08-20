Создана вышитая карта Пензенской области Культура

Пенза, 20 августа 2023. PenzaNews. Работа по созданию вышитой карты Пензенской области завершена в регионе.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте областного министерства культуры и туризма, над полотном длиной 2,05 метра и шириной 1,32 метра трудились 18 мастеров из Пензы, Кузнецка, Шемышейского и Белинского районов, а также из Бухары и Душанбе.

«В этом году создатели карты отказались от идеи разделения области на районы и составили единую композицию из вышивок разных народов, проживающих на нашей территории. При этом решили не ограничиваться традиционными узорами коренных народов нашего края, а постарались передать пестрое многонациональное полотно как можно ярче», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в центре карты находится русская традиционная вышивка.

«От нее в разные стороны расходятся традиционные узоры других народов: татарский, мордовский, чувашский, армянский, таджикский, узбекский, азербайджанский и еврейский», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что эскиз карты разработала Алена Косаева, схемы для вышивок — Марина Новикова, авторами фрагментов стали: Людмила Простова, Юлия Вдонина, Надежда Ковальчук, Наталья Карабина, Анастасия Лузгина, Ирина Псарева, Ирина Бориско, Наталия Сергеева, Екатерина Сафонова, Наталья Калина (русский, армянский и еврейский фрагменты, герб Пензенской области), Зинаида Матюшина (мордовские фрагменты — эрзянский и мокшанский), Фирдаусь Тумеркина (татарский фрагмент), Татьяна Карякина (чувашский и азербайджанский фрагменты), Сухроб Солиев (узбекский фрагмент), Зарина Раджабова (таджикский фрагмент), Екатерина Конкина (тесьма для обрамления), Марина Чуенкова (вышивка надписи «Пензенская область»), сборка карты производилась на швейной фабрике «ILVES» дизайнером Ольгой Жариковой.

«Общее руководство — Вера Ильдейкина», — отмечается в сообщении.

В нем также указано, что куратором реализации проекта в регионе выступил пензенский государственный краеведческий музей.

Вышитая карта Пензенской области представлена на фестивале «Вышитая Россия», который проходит в Чебоксарах с 18 по 20 августа.