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В Шемышейке прошел межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома»

09:35 | 10.09.2023 | Культура

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Пенза, 10 сентября 2023. PenzaNews. Пятый межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома» прошел на набережной реки Узы в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области.

В Шемышейке прошел межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома»

Фото: Pnzreg.ru

Вниманию гостей мероприятия, которое состоялось в минувшую субботу, 9 сентября, были представлены выставка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, фотовыставка «Мордва Пензенской области», а также различные тематические площадки, в том числе национальных игр и «Мордовское подворье».

«Мы находимся рядом с местом, где мордва возникла как этническая группа, между Армиево и Усть-Узой. Шемышейский район по праву может считаться местом рождения мордовского народа», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к участникам фестиваля.

Он добавил, что со дня основания региональной мордовской национально-культурной автономии Пензенской области исполняется 20 лет и очень важно, что к работе по сохранению народных традиций в настоящее время привлекается все больше молодежи.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, сила нашей страны — в многообразии народов, которые живут на ее территории», — отметил глава региона.

В продолжение фестиваля состоялся концерт. Перед гостями выступили коллективы из Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии, сообщает пресс-служба облправительства.

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