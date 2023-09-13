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Новое оборудование приобрели 12 ДК в населенных пунктах Пензенской области с числом жителей до 50 тыс. человек

16:07 | 13.09.2023 | Культура

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Двенадцать домов культуры, расположенных в населенных пунктах Пензенской области с числом жителей до 50 тыс. человек, приобрели новое оборудование с начала 2023 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Новое оборудование приобрели 12 ДК в населенных пунктах Пензенской области с числом жителей до 50 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сельские дома культуры продолжают развиваться. В этом году в 12 ДК, расположенных в населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. человек, купили новое оборудование», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 13 сентября.

Он уточнил, что это недавно отремонтированные объекты культуры в Каменском, Пензенском, Иссинском, Шемышейском, Спасском, Земетчинском, Наровчатском, Бековском и Колышлейском районах.

По словам Олега Мельниченко, денежные средства на приобретение светового и звукового оборудования, одежды сцены, оргтехники и технологической мебели были выделены из федерального и регионального бюджетов благодаря программе «Развитие культуры и туризма Пензенской области».

«Уверен, в обновленных ДК культурная жизнь станет ярче и насыщеннее, что привлечет большое количество жителей», — подчеркнул губернатор.

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