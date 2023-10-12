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В Пензе проведут обследование памятников Ленину и Белинскому

17:02 | 12.10.2023 | Культура

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Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Техническое обследование памятников В.И. Ленину и В.Г. Белинскому будет проведено в Пензе, средства направлены из бюджета города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе проведут обследование памятников Ленину и Белинскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что памятник В.И. Ленину на одноименной площади находится в неудовлетворительном состоянии — разрушается верхняя и нижняя части постамента.

«В муниципальном бюджете в этом году предусмотрено 1,5 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы с процедурой прохождения государственной историко-культурной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости в региональном центре госэкспертизы и ценообразования в строительстве», — сказано в тексте.

В нем напоминается также, что памятник В.И. Ленину является объектом культурного наследия регионального значения, памятник В.Г. Белинскому — объектом культурного наследия федерального значения.

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