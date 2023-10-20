В Пензе дан старт международному театральному фестивалю «Маскерадъ» Культура

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Открытие V международного театрального фестиваля «Маскерадъ» состоялось на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского вечером в минувший четверг, 19 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Участников и гостей фестиваля поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он отметил, что театральное искусство в Пензе имеет давние традиции — в нынешнем году исполнится 230 лет со дня открытия первого в истории губернии театрального сезона, начавшегося по инициативе вице-губернатора, поэта и драматурга Ивана Долгорукого в ноябре 1793 года с постановки комедии «Обманщик» по пьесе императрицы Екатерины II.

Художественный руководитель пензенского драмтеатра, народный артист России Сергей Казаков вручил главе региона символ фестиваля — «Серебряную маску» и поблагодарил его за поддержку, без которой, по его словам, фестиваль бы не состоялся.

В первый день «Маскерада», который в этот году посвящен фантастике, была показана сказка Евгения Шварца «Тень», представленная саратовским академическим театром драмы имени И.А. Слонова.

Как сообщается на сайте Минкультуры региона, в рамках фестиваля свои постановки на большой и малой сценах представят коллективы пензенского драмтеатра, театра юного зрителя города Заречного, калужского областного драматического театра, тамбовского государственного академического драмтеатра, столичного театра «Школа драматического искусства» и московского театра на Юго-Западе.

Завершится «Маскерадъ» в среду, 25 октября.