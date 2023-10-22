«Серая шейка» пензенского «Кукольного дома» вошла в лонг-лист премии «Золотая маска» Культура

Пенза, 22 октября 2023. PenzaNews. Спектакль «Серая шейка» пензенского областного театра «Кукольный дом» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, всего в лонг-лист включены 94 спектакля драматического театра и театра кукол и 21 спектакль музыкального театра.

Премьера спектакля «Серая шейка», поставленного режиссером Владимиром Бирюковым, состоялась в феврале 2023 года.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Вручается спектаклям всех жанров театрального искусства.

Российский театральный фестиваль «Золотая маска» проходит весной в Москве, на нем ежегодно представлены наиболее значительные спектакли из городов России.

Отбор спектаклей-участников фестиваля и претендентов на премию осуществляют экспертные советы, в состав которых входят театральные критики. В жюри «Золотой маски» работают актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники.

В 2024 году фестиваль «Золотая маска» пройдет в 30-й раз.