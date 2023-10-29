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В пензенском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Однажды в учреждении»

11:12 | 29.10.2023 | Культура

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Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Премьера спектакля «Однажды в учреждении» по пьесе Евгения Шварца «Приключения Гогенштауфена» состоялась в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

В пензенском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Однажды в учреждении». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры, эта постановка стала первой премьерой 231-го театрального сезона.

«Форменная сказка для взрослых» была с восторгом принята публикой, за извечной борьбой добра со злом следили сотни зрителей — игра света, выразительные костюмы, стильная и функциональная декорация, «волшебная» музыка, сценические чудеса ни на миг не отпускали их внимание. В спектакле, как и в ранней пьесе Шварца, сплелось воедино реальное и сказочное», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что второй премьерный показ нового спектакля пройдет 29 октября.

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