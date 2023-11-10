В Пензе прошла стратегическая сессия «Абашевская игрушка. Русская керамика. Взгляд в будущее» Культура

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Более 500 человек приняли участие в стратегической сессии «Абашевская игрушка. Русская керамика. Взгляд в будущее», которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в минувший четверг, 9 ноября.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В рамках творческой части мероприятия прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставки изделий абашевской керамики и детских художественных работ, выступления этно-фолк группы «Вертоград» и хореографического ансамбля «Зоренька».

Тематические площадки презентовали коллективы детских музыкальных и художественных школ города, а также библиотеки.

В ходе деловой части форума с докладами на тему сохранения одного из главных культурных брендов Пензенской области выступили краевед, кандидат культурологии Лариса Рассказова, мастер абашевской игрушки Владимир Ворожейкин и генеральный директор турагентства «Материк» Лариса Храмкина, сообщается на сайте министерства культуры и туризма региона.