На фестиваль «Мужская роль» ожидается приезд праправнука Ивана Мозжухина Культура

Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Организаторы XIV кинофестиваля «Мужская роль», который носит имя Ивана Мозжухина, ожидают приезда в Пензу Николая Телегина — праправнука актера немого кино. Об этом сообщила президент кинофестиваля Светлана Старостина в ходе пресс-конференции, состоявшейся в минувший понедельник, 20 ноября.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Очень много лет я вела переговоры с семьей Телегиных — потомками Ивана Мозжухина. Надеюсь, что звезды так сойдутся, и к нам на несколько дней фестиваля приедет праправнук выдающегося актера немого кино Николай Телегин», — сказала она.

Кинофестиваль «Мужская роль» пройдет в Пензе с 22 по 26 ноября.

Официальное открытие по сложившейся традиции состоится 23 ноября на родине киноактера — в Кондоле, в музее братьев Мозжухиных.

На конкурс заявлено пять художественных фильмов: «Брат во всем» (режиссер Александр Золотухин), «Доктор» (режиссер Артем Темников), «Подельники» (режиссер Евгений Григорьев), «Родители строгого режима» (режиссер Никита Владимиров) и «Снегирь» (режиссер Борис Хлебников).

Традиционно будет четыре награды: почетный приз «Король экрана» за выдающийся вклад в российскую актерскую школу, приз за лучшую мужскую роль, приз «Надежда» — лучшему молодому киноактеру и приз «Джентльмен кино» зрительского жюри за создание наиболее яркого и точного кинопортрета героя нашего времени.

Председателем судейского состава в этом году станет историк советского и российского кино, доктор искусствоведения Валерий Фомин. Впервые за историю фестиваля часть профессионального жюри будет работать онлайн.

Также в рамках кинофестиваля зрители увидят неигровые кинокартины и анимационные фильмы, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.