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Подписано соглашение о сотрудничестве между пензенским краеведческим музеем и региональным филиалом общества «Знание»

13:48 | 24.11.2023 | Культура

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Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Директор пензенского государственного краеведческого музея Артем Павлихин и руководитель регионального филиала общества «Знание» Андрей Грачев подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписано соглашение о сотрудничестве между пензенским краеведческим музеем и региональным филиалом общества «Знание»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры региона, документ предполагает сотрудничество в сфере просветительской деятельности по различным отраслям.

«Соглашение, в частности, будет содействовать развитию лекторского сообщества российского общества «Знание», нахождению новых направлений в просветительской деятельности в регионе», — поясняется в тексте.

Артем Павлихин отметил, что общество «Знание» и краеведческий музей уже связывают несколько проектов.

«И я рад, что [...] мы официально объединились, подписав договор о сотрудничестве, для сохранения исторического и культурного наследия Пензенского края, проведения совместных просветительских мероприятий, которые способствуют патриотическому воспитанию современной молодежи», — прокомментировал он.

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