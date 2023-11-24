Подписано соглашение о сотрудничестве между пензенским краеведческим музеем и региональным филиалом общества «Знание» Культура

Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Директор пензенского государственного краеведческого музея Артем Павлихин и руководитель регионального филиала общества «Знание» Андрей Грачев подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры региона, документ предполагает сотрудничество в сфере просветительской деятельности по различным отраслям.

«Соглашение, в частности, будет содействовать развитию лекторского сообщества российского общества «Знание», нахождению новых направлений в просветительской деятельности в регионе», — поясняется в тексте.

Артем Павлихин отметил, что общество «Знание» и краеведческий музей уже связывают несколько проектов.

«И я рад, что [...] мы официально объединились, подписав договор о сотрудничестве, для сохранения исторического и культурного наследия Пензенского края, проведения совместных просветительских мероприятий, которые способствуют патриотическому воспитанию современной молодежи», — прокомментировал он.