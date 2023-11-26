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В Бресте начала работу выставка работ Виктора Шапова из фондов пензенской картинной галереи

13:20 | 26.11.2023 | Культура

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Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Выставка «Виктор Шапов. Из Пензы с любовью...», на которой представлены работы из фондов пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, начала работу в Бресте в стенах художественного музея, являющегося филиалом областного краеведческого музея.

В Бресте начала работу выставка работ Виктора Шапова из фондов пензенской картинной галереи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, в экспозицию вошли 29 живописных и графических работ Виктора Шапова.

В торжественном открытии выставки принял участие директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Ожидается, что посетители филиала брестского областного краеведческого музея смогут ознакомиться с привезенными из Пензы картинами до 5 февраля 2024 года.

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