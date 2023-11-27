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В литературном музее Пензы начала работу выставка, посвященная Федору Тютчеву

11:02 | 27.11.2023 | Культура

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Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Выставка «Как сердцу высказать себя...», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта, дипломата и публициста Федора Тютчева, начала работу в литературном музее Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В литературном музее Пензы начала работу выставка, посвященная Федору Тютчеву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Материалы предоставлены государственным мемориальным историко-литературным музеем-заповедником Ф.И. Тютчева «Овстуг», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что вниманию посетителей представлены материалы, знакомящие с биографией и творчеством Федора Тютчева, в том числе иллюстрации прижизненных изданий и семейные фотографии.

Из сообщения следует, что эта выставка проводится в рамках цикла «Литературные музеи России – Пензе», благодаря которому в областной центр привозят экспозиции из различных регионов страны.

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