Пензенская область представила культурную программу на выставке-форуме «Россия» Культура

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Концерт «Сохраняя прошлое – создаем будущее!» прошел в рамках Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Пять тематических блоков были посвящены истории развития края — от основания города-крепости Пенза до региона возможностей в настоящем.

Перед зрителями выступили танцевальные ансамбли «Вензеля», «Зоренька», музыкальные ансамбли «Миряне», «Экспресс-бэнд», вокальный ансамбль «Домисолька», театр танца «Провинция», театр моды Ольги Букиной, а также заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова и солистка губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова.

Культурную программу Дня Пензенской области на выставке-форуме «Россия» продолжат вечерние мероприятия — концерт «Культурный код 58» и спектакль «Телефонный разговор», который представят актеры пензенского драмтеатра, сообщает пресс-служба облправительства.