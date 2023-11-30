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Пензенская область представила культурную программу на выставке-форуме «Россия»

18:29 | 30.11.2023 | Культура

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Концерт «Сохраняя прошлое – создаем будущее!» прошел в рамках Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Пензенская область представила культурную программу на выставке-форуме «Россия»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Пять тематических блоков были посвящены истории развития края — от основания города-крепости Пенза до региона возможностей в настоящем.

Перед зрителями выступили танцевальные ансамбли «Вензеля», «Зоренька», музыкальные ансамбли «Миряне», «Экспресс-бэнд», вокальный ансамбль «Домисолька», театр танца «Провинция», театр моды Ольги Букиной, а также заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова и солистка губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова.

Культурную программу Дня Пензенской области на выставке-форуме «Россия» продолжат вечерние мероприятия — концерт «Культурный код 58» и спектакль «Телефонный разговор», который представят актеры пензенского драмтеатра, сообщает пресс-служба облправительства.

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