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В Пензе прошла премьера спектакля об учительнице русского языка из Донецка, потерявшей сына и ушедшей в ополчение Донбасса

10:24 | 10.12.2023 | Культура

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Пенза, 10 декабря 2023. PenzaNews. Премьера камерного моноспектакля «Боль», главная героиня которого — учительница русского языка и литературы из Донецка, потерявшая сына во время боевых действий и ушедшая в народное ополчение Донбасса, состоялась на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В Пензе прошла премьера спектакля об учительнице русского языка из Донецка, потерявшей сына и ушедшей в ополчение Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спектакль, поставленный Сергей Филипповым, [...] оказался в числе первых российских театральных постановок о Донбассе. Хотя в оригинальной пьесе два действующих лица — ополченка и допрашивающий ее офицер СБУ, режиссер сделал из него интерактивный моноспектакль, где актриса рассказывает о происшедшем с ее героиней и ведет диалог со зрительным залом», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что главную роль в постановке по пьесе драматурга из Екатеринбурга Светланы Гуровой исполнила актриса Юлия Черемухина.

«В следующий раз спектакль «Боль» будет показан в середине января», — добавляется в сообщении.

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