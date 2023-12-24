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В рамках нацпроекта «Культура» модернизированы кинозалы в Никольске и Беково

12:06 | 24.12.2023 | Культура

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Пенза, 24 декабря 2023. PenzaNews. Кинозалы в городе Никольске и рабочем поселке Беково Пензенской области на 74 и 400 мест соответственно модернизированы в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В рамках нацпроекта «Культура» модернизированы кинозалы в Никольске и Беково

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«В 2023 году районные клубы стали победителями очередного конкурса Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тыс. жителей и получили из федерального бюджета средства на приобретение современного кинопроекционного, звукового, кассового оборудования, а также кресел. Вчерашние актовые залы в домах культуры превратились в красивые и комфортные пространства, где можно проводить концерты, собрания, встречи, [...] демонстрировать новинки российского кинопроката для детской, молодежной и семейной аудитории», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что теперь в регионе действует шесть кинозалов, модернизированных по программе Фонда кино — ранее они были открыты в Вадинске, Городище, Нижнем Ломове и Верхнем Ломове.

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