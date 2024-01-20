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Актеры театра «Кириллица» представят творческий проект «Марсианские хроники» в пензенском планетарии

10:05 | 20.01.2024 | Культура

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Пенза, 20 января 2024. PenzaNews. Читка рассказов Рэя Брэдбери из цикла «Марсианские хроники» в исполнении актеров студенческого театра Пензенского государственного университета «Кириллица» состоится в планетарии 24 и 25 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Актеры театра «Кириллица» представят творческий проект «Марсианские хроники» в пензенском планетарии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это первый творческий проект в стенах обновленного планетария. Актеры «Кириллицы» Ирина Латынова и Никита Картавов прочитают рассказы «Илла», «Летняя ночь» и «Земляне», которые позже лягут в основу спектакля труппы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что идея поставить «Марсианские хроники» возникла у режиссера театра Константина Бутина давно, однако для ее реализации в Пензе не было подходящей площадки, которая погрузила бы зрителей в атмосферу бескрайнего космоса.

«С открытием пензенского планетария [после реконструкции] это стало возможным. Декорацией станет галактика Млечный Путь в Звездном зале под куполом планетария», — уточняется в тексте.

Как отметил Константин Бутин, формат читки любимых с детства рассказов в стенах планетария вызвал ажиотаж.

«Билеты на первый сеанс разошлись за 4 часа, поэтому мы решили провести дополнительный сеанс на следующий день, и билеты на него разлетелись еще быстрее, поэтому мы планируем повторить проект в феврале. Возможно, добавятся новые рассказы. Позднее на их основе мы планируем поставить спектакль», — сказал режиссер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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