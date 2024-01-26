В Пензе 1 февраля стартует XIX книжный фестиваль «Открытый мир библиотек» Культура

Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Старт XIX книжному фестивалю «Открытый мир библиотек» будет дан в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 1 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

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«Старт событиям фестиваля будет дан в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, а затем в марте-апреле они пройдут в муниципальных районах Пензенской области на базе модельных библиотек», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в программе фестиваля нашли отражение сразу несколько знаменательных дат и событий: Год семьи в России, 85-летие Пензенской области, 210-летие со дня рождения Михаила Лермонтова и 100-летие со дня рождения Виктора Астафьева.

В сообщении указано, что день открытия фестиваля пройдут выставка «Книжный мир Пензенской области. 85 лет пути», фотовыставка Александра Назарова и Владимира Елшанского, выставка «М.Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве» и другие мероприятия.