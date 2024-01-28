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Участниками всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ в 2024 году стали три театра из Пензенской области

12:11 | 28.01.2024 | Культура

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Пенза, 28 января 2024. PenzaNews. Три театра из Пензенской области примут участие во всероссийском гастрольно-концертном плане Минкультуры России в 2024 году.

Участниками всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ в 2024 году стали три театра из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это областной драматический театр имени А.В. Луначарского, пензенский театр юного зрителя и ТЮЗ города Заречного.

Пензенский областной драмтеатр обменяется гастролями с государственным академическим русским драматическим театром Башкортостана. Летом гости из республики планируют привезти в Пензу «Лес» Александра Островского, «Метель» и «Барышню-крестьянку» Александра Пушкина, «Дом для сумасшедших» Эдуардо Скарпетты и «Голубую камею» Кима Брейтбурга. Пензенский драмтеатр намерен показать жителям Уфы «Мертвые души» Михаила Булгакова, «На бойком месте» Александра Островского, «Конец бессмертию!» Карела Чапека, «Тетушку на миллион» Брендона Томаса и «Дюймовочку» по сказке Ганса Христиана Андерсена.

Актеры пензенского ТЮЗа весной отправятся в Тамбов, а в Пензе свои постановки представит труппа тамбовского молодежного театра.

ТЮЗ Заречного весной покажет спектакли «Барышня-крестьянка», «Волшебник Изумрудного города» и «Вредный заяц» на сцене драматического театра «Стрела» в Жуковском Московской области, а в октябре состоится ответный визит в ЗАТО.

По информации Минкультуры РФ, всего на участие во всероссийском гастрольно-концертном плане поступило 638 заявок. Участниками программ «Большие гастроли», «Мы – Россия», а также гастролей из новых и в новые регионы страны стали 273 театра и 65 творческих коллективов.

Артисты посетят 89 субъектов РФ — 283 города и населенных пункта, Абхазию, Армению и Казахстан.

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