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Пензенская область примет XVI конференцию «Школа лекторов планетариев»

15:05 | 31.01.2024 | Культура

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Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. XVI конференция «Школа лекторов планетариев», которая будет организована при поддержке Фонда президентских грантов, пройдет в Пензенской области с 27 февраля по 1 марта.

Пензенская область примет XVI конференцию «Школа лекторов планетариев». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы министерства культуры и туризма региона, участие в мероприятии примут более 50 ученых-астрономов, астрофизиков, специалистов планетариев — популяризаторов науки, которые обменяются опытом.

«В рамках конференции в пензенском планетарии состоится премьера нового полнокупольного фильма «Мир, в котором мы живем» о Земле и месте Земли во Вселенной, основах космологии, который затем будет демонстрироваться в планетариях России», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впервые конференция будет проведена в новом формате.

«Специалисты прочитают лекции не только в Пензе, но и поедут с ними еще и по районам области — запланированы визиты в Кузнецк, Сердобск и Нижний Ломов», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что программой предусмотрены лекции как для специалистов планетариев, так и для школьников и студентов.

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