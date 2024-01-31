Пензенская область примет XVI конференцию «Школа лекторов планетариев» Культура

Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. XVI конференция «Школа лекторов планетариев», которая будет организована при поддержке Фонда президентских грантов, пройдет в Пензенской области с 27 февраля по 1 марта.

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Как следует из сообщения пресс-службы министерства культуры и туризма региона, участие в мероприятии примут более 50 ученых-астрономов, астрофизиков, специалистов планетариев — популяризаторов науки, которые обменяются опытом.

«В рамках конференции в пензенском планетарии состоится премьера нового полнокупольного фильма «Мир, в котором мы живем» о Земле и месте Земли во Вселенной, основах космологии, который затем будет демонстрироваться в планетариях России», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впервые конференция будет проведена в новом формате.

«Специалисты прочитают лекции не только в Пензе, но и поедут с ними еще и по районам области — запланированы визиты в Кузнецк, Сердобск и Нижний Ломов», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что программой предусмотрены лекции как для специалистов планетариев, так и для школьников и студентов.