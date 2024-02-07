Специалисты приступили к монтажу кровли строящегося дома культуры в Средней Елюзани Культура

Пенза, 7 февраля 2024. PenzaNews. Специалисты подрядной организации приступили к монтажу кровли строящегося дома культуры в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.

Фото: T.me/omelnichenko

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, после этого начнется устройство инженерных коммуникаций.

Новый дом культуры будет двухэтажным, с лифтом для удобства людей с инвалидностью.

Проектом предусмотрены зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 тыс. книг, кабинеты для творческих занятий и репетиций, танцевальный зал, а также подсобные и технические помещения.

Фото: T.me/omelnichenko

Как подчеркнул губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, по поручению которого в 2023 году было начато строительство здания, «сельские учреждения культуры не должны уступать городским».

«Пусть культурная и общественная жизнь в Средней Елюзани с открытием ДК получит новый импульс. Если жизнь на малой родине будет яркой и интересной, молодежи не захочется покидать навсегда родные города и села», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 7 февраля.