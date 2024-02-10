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В Пензенской области стартовал цикл мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда

12:04 | 10.02.2024 | Культура

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Пенза, 10 февраля 2024. PenzaNews. Цикл мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения театрального режиссера, актера и педагога Всеволода Мейерхольда, стартовал в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал цикл мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувшую пятницу, 9 февраля, состоялось возложение цветов к памятнику, установленному у здания центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» в Пензе, после чего был организован вечер воспоминаний.

Специально ради этого события в город приехали потомки актеров театра ГосТИМ, работавших и учившихся у Всеволода Мейерхольда: Наталья Сагал, дочь народного артиста РСФСР Даниила Сагала, и Иван Хотинский-Сибиряк, внук актеров Николая Сибиряка и Марины Вознесенской.

По случаю юбилейной даты была выпущена марка с изображением режиссера и конверт с фотографией мемориального дома семьи Мейергольдов. В рамках мероприятия состоялась церемония гашения.

Также гости смогли увидеть старые фотографии Всеволода Мейерхольда из фондов центра театрального искусства, многие из которых демонстрировались впервые.

Кроме того, были представлены работы московского художника Бориса Кельберера — сына актеров театра ГосТИМ Алексея Кельберера и Марии Сухановой. Они посвящены образам театра имени В.Э. Мейерхольда.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, в продолжение юбилейных мероприятий на 10 февраля запланирована презентация проекта «Лермонтов — «Маскарад» — Мейерхольд» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, на 16 февраля — открытие выставки «М.Е.М» («Мейерхольд — Есенин — Мариенгоф») в литературном музее в Пензе.

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