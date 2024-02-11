14:30:20 Воскресенье, 11 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе начала работу выставка «Лермонтов — «Маскарад» — Мейерхольд»

10:43 | 11.02.2024 | Культура

Печать

Пенза, 11 февраля 2024. PenzaNews. Выставка «Лермонтов — «Маскарад» — Мейерхольд» начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе начала работу выставка «Лермонтов — «Маскарад» — Мейерхольд»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как следует из сообщения пресс-службы министерства культуры и туризма региона, мероприятие посвящено 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда, который в 1917 году впервые поставил «Маскарад» на театральной сцене.

На выставке представлены эскизы костюмов к спектаклю, один из занавесов, ценные книги из собрания пензенской областной библиотеки.

Третий том полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, изданного в 1910 году, раскрыт на странице с факсимильным снимком списка драмы «Маскарад» (второй редакции) с поправками Михаила Лермонтова.

Фактографическую часть экспозиции дополняют фотографии Всеволода Мейерхольда и Александра Головина, сцен из «Маскарада», исполнителей главных ролей в спектакле из книги о ленинградском государственном академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

Также можно увидеть антологию «Мейерхольд в русской театральной критике. 1892–1918», в которой даны интересные оценки актерского и режиссерского творчества Всеволода Мейерхольда.

Выставка будет работать до 1 ноября.

Читайте также
В Пензе мужчина похитил из магазина десертный ликер и продал его незнакомцу В Пензе создали гимн отряда содействия полиции «Тигр»
Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами спорта Пензенской и Саратовской областей Житель Бековского района обвиняется в причинении смерти знакомому
Уголовное дело возбуждено против жителя Спасского района, который незаконно хранил дома порох В Пензе пожилая женщина передала более 1 млн. рублей незнакомцу, думая, что помогает невестке
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама