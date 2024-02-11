В Пензе начала работу выставка «Лермонтов — «Маскарад» — Мейерхольд» Культура

Пенза, 11 февраля 2024. PenzaNews. Выставка «Лермонтов — «Маскарад» — Мейерхольд» начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как следует из сообщения пресс-службы министерства культуры и туризма региона, мероприятие посвящено 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда, который в 1917 году впервые поставил «Маскарад» на театральной сцене.

На выставке представлены эскизы костюмов к спектаклю, один из занавесов, ценные книги из собрания пензенской областной библиотеки.

Третий том полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, изданного в 1910 году, раскрыт на странице с факсимильным снимком списка драмы «Маскарад» (второй редакции) с поправками Михаила Лермонтова.

Фактографическую часть экспозиции дополняют фотографии Всеволода Мейерхольда и Александра Головина, сцен из «Маскарада», исполнителей главных ролей в спектакле из книги о ленинградском государственном академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

Также можно увидеть антологию «Мейерхольд в русской театральной критике. 1892–1918», в которой даны интересные оценки актерского и режиссерского творчества Всеволода Мейерхольда.

Выставка будет работать до 1 ноября.