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В Кузнецке подвели итоги акции «Дарите книги с любовью»

11:55 | 15.02.2024 | Культура

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Кузнецк, 15 февраля 2024. PenzaNews. Итоги акции «Дарите книги с любовью» подведены в центральной городской библиотеке имени А.Н. Радищева в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке подвели итоги акции «Дарите книги с любовью». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В этом году в ее рамках на базе учреждения не только принимали книги в дар, но и безвозмездно передавали их другим. Так, в Кузнецк поступило 60 комплектов Большой российской энциклопедии.

В ходе мероприятия, состоявшегося в ЦГБ имени А.Н. Радищева в минувшую среду, 14 февраля, глава Кузнецка Сергей Златогорский поблагодарил депутата собрания представителей города Сергея Коннова, который ранее провел переговоры с издательством и организовал доставку книг.

«Мы имеем возможность подарить библиотекам города, учебным заведениям комплекты Большой российской энциклопедии. Два комплекта мы уже отправили в город-побратим Токмак Запорожской области. Мы щедро делимся теми подарками, которые нам достались», — отметил Сергей Златогорский.

Он вручил энциклопедии представителям школ и колледжей.

В ходе мероприятия благодарственными письмами, помимо Сергея Коннова, были отмечены генеральный директор ОАО «БРЭ» Леонид Алексеев и доставившие энциклопедию водители Алексей Власов и Сергей Ершов.

В рамках акции кузнецкая центральная городская библиотека также получила детские книги от издательства «Мелик-Пашаев».

Помимо этого, в качестве дарителей выступили восьмиклассник гимназии №9 Даниил Соколов, который передал более 20 современных книг, и ученики лицея №21.

После официальной части итогового мероприятия сотрудники библиотеки показали для лицеистов кукольный спектакль «Три поросенка», сообщает пресс-служба мэрии.

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