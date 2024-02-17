В Пензе начала работу выставка, посвященная Мейерхольду, Есенину и Мариенгофу Культура

Пенза, 17 февраля 2024. PenzaNews. Выставка «М.Е.М.» («Мейерхольд. Есенин. Мариенгоф») начала работу в литературном музее в Пензе.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В экспозицию вошли материалы, предоставленные объединением государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, центром театрального искусства «Дом Мейерхольда» и государственным музеем-заповедником С.А. Есенина, расположенным в Рязанской области.

По словам генерального директора объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Натальи Полевой, идея совместной выставки родилась во время рабочей поездки в Рязань.

«Проект этот сложный, скрывать не буду, ведь нужно было объединить не только три великих имени, а они должны быть равнозначными, ведь каждое из них — это целое явление!» — сказала она в ходе церемонии открытия выставки.

В свою очередь директор ЦТИ «Дом Мейерхольда» Татьяна Максимова отметила, что режиссеру и его театральному творчеству будет посвящен весь год, запланировано большое количество мероприятий в различных учреждениях культуры.

«Но именно здесь, именно сегодня мы хотим показать Мейерхольда как человека, как отца, как мужчину, который нашел свою музу на склоне лет...» — подчеркнула она.

Со словами благодарности к пензенским коллегам обратилась заведующая отделом экспозиционно-выставочной деятельности государственного музея-заповедника С.А. Есенина Наталья Лыгорева.

«Когда нам поставили задачу выступить связующим звеном между Мейерхольдом и Мариенгофом мы, конечно, призадумались и решили пойти более сложным путем — показать связь трех гениальных людей через их творчество, а параллели их действительно очень значимы», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, эти параллели музеи выстроили при помощи мемориальных предметов, которые выставляются впервые.