В Пензе состоялось мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания «Дома Мейерхольда» Культура

Пенза, 25 февраля 2024. PenzaNews. Мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания «Дома Мейерхольда», состоялось в Пензе в минувшую субботу, 24 февраля.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, в вечере воспоминаний приняли участие люди, причастные к открытию музея и созданию первой экспозиции, а также сотрудничавшие с Наталией Кугель, которая руководила «Домом Мейерхольда» на протяжении 36 лет до своей смерти.

В ходе мероприятия своими воспоминаниями поделились Иван Климов, работавший над проектом первой экспозиции, Елена Крючкова, занимавшаяся сбором и подготовкой материалов, художники-оформители и художники-бутафоры Татьяна Курмышева, Татьяна Щигорец и Любовь Цибарева, первые хранители музейных ценностей Лина Токмурзина и Ольга Битюцкая, искусствовед Лариса Рассказова и скульптор, автор первого в мире памятника Всеволоду Мейерхольду Юрий Ткаченко.

На вечере прозвучали аудиозаписи голосов второго секретаря пензенского обкома КПСС Георга Мясникова, народных артистов СССР Ролана Быкова и Владлена Давыдова, были продемонстрированы архивные фотографии.

Творческим подарком зрителям стал спектакль «Эрнст-Теодор-Амадей» в исполнении актеров «Театра Доктора Дапертутто».