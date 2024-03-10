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В Пензе с 28 по 30 марта пройдет всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия молодая»

11:03 | 10.03.2024 | Культура

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Пенза, 10 марта 2024. PenzaNews. Пятый открытый всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия молодая» пройдет в Пензе с 28 по 30 марта.

В Пензе с 28 по 30 марта пройдет всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия молодая». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В юбилейном сезоне участие примут представители почти 30 регионов России: в Пензе соберутся более 300 человек, и еще более 200 исполнителей станут заочными участниками», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В нем уточняется, что в течение трех дней в органном зале филармонии будут проходить прослушивания и мастер-классы, 29 марта состоится концерт с участием членов жюри и победителей прошлых лет, а 30-го числа пройдет торжественное награждение лауреатов.

«Председателем жюри станет Александр Цыганков — народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, композитор», — добавляется в тексте.

Как отметил директор конкурса, руководитель центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы и губернаторского ансамбля солистов «Старгород», заслуженный артист России Михаил Кокорин, «Россия молодая» расширяет свои границы.

«Так, в состав жюри вошел директор брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы Сергей Васильевич Литвинчук, а среди участников заявлен музыкант из Китая, обучающийся в ПГУ. Он продемонстрирует игру на старинном китайском смычковом инструменте эрху в номинации «Другие национальные инструменты», которая учреждена в этом году», — сказал Михаил Кокорин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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