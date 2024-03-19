В пензенской филармонии выступят лауреаты международного конкурса «Юный органист» Культура

Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Концерт «Будущее российской органной музыки», на котором выступят лауреаты VI международного конкурса «Юный органист», состоится в пензенской филармонии в предстоящую субботу, 23 марта.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, на пензенском органе сыграют победители в младшей, средней и старшей группах — 10-летний Егор Дедехин, 13-летний Илья Дедехин и 17-летний Матвей Милованов.

Они исполнят произведения Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Александра Гильмана и Феликса Мендельсона.

По информации ведомства, в рамках акции «Отдыхаем всей семьей» владельцы «Пушкинской карты», купившие билет на этот концерт, смогут бесплатно привести с собой на мероприятие одного члена семьи.