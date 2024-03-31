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В Заречном пройдет региональный фольклорный форум «Бережа. Время традиций»

12:17 | 31.03.2024 | Культура

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Заречный, 31 марта 2024. PenzaNews. Региональный фольклорный форум «Бережа. Время традиций» пройдет в городе Заречном Пензенской области в субботу, 6 апреля.

В Заречном пройдет региональный фольклорный форум «Бережа. Время традиций». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организаторами мероприятия являются департамент культуры и молодежной политики Заречного, молодежно-досуговый центр «Ровесник» и этно-театр «Бережа».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, руководители фольклорных ансамблей смогут принять участие в образовательной программе, мастер-классах, концерте и вечерках.

В качестве спикеров на форум приглашены руководитель народного хора музыкального колледжа имени А.А. Архангельского, кандидат искусствоведения Татьяна Кондратьева, завотделом «Этнохудожественное творчество» колледжа искусств, худрук ансамбля «Миряне», заслуженный работник культуры России Елена Пыкова, худрук студии «Пространные танцы» Екатерина Захарова, художник, поэт, руководитель изостудии «Акварель» дворца творчества детей и молодежи Заречного Екатерина Арзютова, ведущий специалист по этно-вокалу в московском центре традиционной культуры «Гусли», художник и дизайнер в этно-стиле Роман Аржаев, а также этно-хореограф, артист-вокалист московского государственного академического театра «Русская песня», педагог-этнограф МГКИ и студии «Наследие», автор и организатор шоу «Допляшись!» Антон Безлуцкий.

По информации Минкультуры Пензенской области, для юных участников форума подготовлена культурно-развлекательная программа: экскурсия по Заречному, посещение спектакля ТЮЗа и выставки маркетинго-выставочного комплекса ПО «Старт» имени М.В. Проценко.

Ожидается, что в завершение мероприятия участники получат сборник детского песенного фольклора Пензенской области.

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