Пензенскому краеведческому музею передана коллекция экслибрисов Георга Мясникова Культура

Пенза, 31 марта 2024. PenzaNews. Михаил Мясников — сын советского партийного, государственного и общественного деятеля Георга Мясникова — передал пензенскому краеведческому музею коллекцию экслибрисов своего отца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Экслибрис (от латинского ex libris — «из книг») — уникальный знак, указывающий на принадлежность книги определенному лицу. Обычно состоит из двух основных элементов: имени хозяина книги и изображения, в лаконичной художественной форме иллюстрирующего личность владельца. Чаще всего они наклеиваются или проставляются печатью на внутреннюю сторону книжного переплета (форзац)», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что над изображениями для книжных знаков Георга Мясникова трудились выдающиеся художники-графики страны, в связи с чем, помимо мемориальной, они имеют художественную ценность.

«Музею передано семь экслибрисов шести разных типов. Всего же на хранении теперь находится 10 экслибрисов для книг библиотеки Георга Мясникова», — уточняется в сообщении.

Мясников Георг Васильевич — советский партийный, государственный и общественный деятель, второй секретарь пензенского обкома КПСС (1961–1964, 1965–1986), секретарь обкома (1964–1965), заместитель председателя правления Российского фонда культуры (1991–1992).