В Пензе восстановят утраченные элементы мозаичного панно «В.И. Ленин» на улице Карпинского Культура

Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко сообщил о начале работ по восстановлению утраченных элементов мозаичного панно «В.И. Ленин» на улице Карпинского в Пензе, которое было создано в 1972 году.

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«Работаем над восстановлением отсутствующих элементов мозаичного панно на Карпинского, 1А. Этот объект монументально-декоративного искусства времен СССР появился на торце пятиэтажного жилого дома более 50 лет назад. Подрядную организацию, которая обновит уникальный образец культуры советских времен, уже определили. Контракт заключен, материалы закуплены. Для реконструкции будет использоваться смальта. На выходных специалисты сделали замеры на месте», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 1 апреля.

Он отметил, что впереди многоэтапный процесс реставрации.

«Площадь утраченных элементов мозаичного панно — около 6 кв. метров. Их воссозданием будет заниматься художник Игорь Митяев в мастерской «Добро». Готовые участки композиции смонтируют на торце жилого дома на высоте почти 15 метров», — уточнил глава города.

«Восстановление целостности объекта — важный шаг к сохранению городского культурного наследия», — подчеркнул Александр Басенко.