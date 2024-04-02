«Донбасс Опера» в 2024 году посетит с гастролями восемь городов России, в том числе Пензу Культура

Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Артисты Донецкого государственного академического театра оперы и балета запланировали гастроли в восьми городах России в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Донбасс Оперы» Евгений Денисенко.

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«Гастрольный график на этот год достаточно плотный и насыщенный разными спектаклями и концертными программами. В апреле театр принимает участие в фестивале балетного и оперного искусства на родине великого русского композитора Сергея Прокофьева, который будет проходить в Крыму с 19 по 27 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На лето запланированы гастроли по городам материковой России, где будут представлены ярчайшие репертуарные спектакли театра. На данный момент планируем выступить в Саранске, Пензе, Воронеже, Брянске, Смоленске и Москве», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фестиваль в Крыму пройдет на площадках в Севастополе и Симферополе. Дончане представят балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» и балет-феерию «Малыш и Карлсон», в котором также прозвучит музыка русского композитора. Артисты театра выступят на балетном и оперном гала-концертах, где, кроме прочего, исполнят фрагмент кантаты «Александр Невский».

«Осенью нас пригласили принять участие в IX фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в Москве. Для нас это будет уже в пятый раз. И мы благодарим организаторов фестиваля за доверие к нашему коллективу», — заключил гендиректор «Донбасс Оперы».

Ранее Евгений Денисенко сообщил ТАСС, что театр готовит в этом году премьеру оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта и балета «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева.