Олег Мельниченко вручил награды отличившимся работникам культуры Культура

Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, которое состоялось в драмтеатре в минувший вторник, 9 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Гостями праздничного вечера стали руководители и сотрудники областных и муниципальных учреждений культуры.

Олег Мельниченко подчеркнул, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина в регионе создаются комфортные условия для культурного просвещения и творческого развития пензенцев.

«С начала реализации национального проекта «Культура» в Пензенской области капитально отремонтировано более 70 домов культуры, библиотек, школ искусств, театров, концертных залов и других объектов. В 2023 году мы отремонтировали семь домов культуры. Привели в современный вид здания четырех детских школ искусств. Создали две новые модельные библиотеки. Будем продолжать эту работу и дальше», — сказал губернатор.

Он также напомнил о реализации в регионе федерального проекта «Творческие люди»: почти 1,5 тыс. работников культуры уже повысили свою квалификацию на базе творческих вузов страны.

«Президент в своем послании Федеральному Собранию поручил создать новую программу — «Земский работник культуры». Мы ведем подготовительную работу над ее внедрением в Пензенской области. Нам поставлена задача, и ровно в установленные президентом сроки эта программа будет запущена», — отметил Олег Мельниченко.

Отдельные слова благодарности он адресовал тем, кто оказывает активную поддержку участникам спецоперации и эвакуированным жителям прифронтовых регионов.

«В дни суровых испытаний культуре отводится важная роль: объединять людей, вдохновлять на подвиги, отстаивать нравственные нормы, которые помогают выстоять. Для нас это защита Родины, любовь, семья, дети, единение всего народа и самоотдача каждого человека», — подчеркнул губернатор.

В ходе мероприятия Олег Мельниченко вручил награды отличившимся работникам культуры.

Благодарности президента РФ удостоена замдиректора «Пензаконцерта» Любовь Сычева.

Звание заслуженного коллектива народного творчества присвоено зареченскому ансамблю русской песни «Млада», звание заслуженного работника культуры Пензенской области — преподавателю ДШИ села Мещерского Ольге Ощаповской.

Медалью «За сохранение исторической памяти» отмечен заведующий музеем В.О. Ключевского Александр Плешаков.

Также работникам культуры были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.