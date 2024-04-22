18:49:57 Понедельник, 22 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Два учреждения культуры Заречного получат гранты по итогам конкурса «Православная инициатива – 2024»

11:24 | 22.04.2024 | Культура

Печать

Заречный, 22 апреля 2024. PenzaNews. Два учреждения культуры города Заречного Пензенской области — ДК «Дружба» и детская школа искусств — получат гранты по итогам международного конкурса «Православная инициатива – 2024» фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Два учреждения культуры Заречного получат гранты по итогам конкурса «Православная инициатива – 2024». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект «Семья — мерило ценностей и традиций: ретроспектива с «особым» театром» дома культуры «Дружба» получит грантовую поддержку в размере 350 тыс. рублей. В рамках проекта инклюзивная театральная студия «Шаг» поставит и покажет новый спектакль», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на проект «Живое искусство» детской школы искусств будет выделено 348 тыс. рублей.

«Реализация проекта предполагает проведение фестиваля творческих семей, концерты на предприятиях города с целью пропаганды традиционных семейных ценностей. Мероприятия будут организованы с активным участием священнослужителей», — отмечается в сообщении.

По информации фонда «Соработничество», всего на конкурс «Православная инициатива – 2024» поступило 625 заявок из 74 регионов России и двух зарубежных стран. В результате будет профинансировано 133 проекта.

Читайте также
В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади 2,6 га В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту распространения интимных снимков местной жительницы
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» До двух лет лишения свободы грозит жителю Подмосковья, который похитил из магазина в Пензе несколько банок детского питания
В Иссинском районе опрокинулся автомобиль, пострадал молодой человек В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина-водитель
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама