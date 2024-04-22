Два учреждения культуры Заречного получат гранты по итогам конкурса «Православная инициатива – 2024» Культура

Заречный, 22 апреля 2024. PenzaNews. Два учреждения культуры города Заречного Пензенской области — ДК «Дружба» и детская школа искусств — получат гранты по итогам международного конкурса «Православная инициатива – 2024» фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Проект «Семья — мерило ценностей и традиций: ретроспектива с «особым» театром» дома культуры «Дружба» получит грантовую поддержку в размере 350 тыс. рублей. В рамках проекта инклюзивная театральная студия «Шаг» поставит и покажет новый спектакль», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на проект «Живое искусство» детской школы искусств будет выделено 348 тыс. рублей.

«Реализация проекта предполагает проведение фестиваля творческих семей, концерты на предприятиях города с целью пропаганды традиционных семейных ценностей. Мероприятия будут организованы с активным участием священнослужителей», — отмечается в сообщении.

По информации фонда «Соработничество», всего на конкурс «Православная инициатива – 2024» поступило 625 заявок из 74 регионов России и двух зарубежных стран. В результате будет профинансировано 133 проекта.