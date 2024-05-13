Пензенский епархиальный камерный хор «Спас» даст концерт в филармонии Культура

Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. Концерт пензенского епархиального камерного хора «Спас» состоится в органном зале областной филармонии в воскресенье, 26 мая.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы Пензенской епархии, вниманию зрителей будет представлена программа, в которую вошли сочинения местных композиторов и дирижеров, заслужившие всеобщее признание, а также те, которые прозвучат впервые.

«Хоровая музыка произведений объемлет три века, отражая стилистику, вкусы и историческую перспективу эпох», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе концерта выступят солисты Лидия Попкова и Егор Кошельков.

«Создаст неповторимую атмосферу [...] камерный оркестр пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского под управлением Владислава Казакова и инструментальный ансамбль хора русской песни «Золотая Русь» под управлением Виктора Клименко. Концертмейстеры — Сергей Суднев и Екатерина Шумакова», — говорится в сообщении.