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В «Спутнике» с 7 по 12 июня пройдет фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»

16:24 | 27.05.2024 | Культура

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Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. X инклюзивный международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области с 7 по 12 июня.

В «Спутнике» с 7 по 12 июня пройдет фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «ПензаХобби».

Как следует из сообщения, размещенного в группе «Парк Спутника» в соцсети «ВКонтакте», посетителей ждут более 200 бесплатных мастер-классов и десятки мастер-шоу от ремесленников из России и Белоруссии.

Запланировано проведение фестиваля «ПряхаФест», участницы которого покажут процесс от прядения нити до создания махрового ковра по традиционным техникам.

Будут организованы площадки по работе с деревом, лепке из глины и другие.

Кроме того, жители и гости «Спутника» смогут познакомиться с экспозициями семи музеев, представляющих несколько регионов России.

Фестиваль «Канитель» пройдет в рамках проекта «Нить ремесла» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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