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В Спасске пройдет международный фестиваль керамики и народных промыслов «От ремесла к искусству»

18:00 | 04.06.2024 | Культура

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Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. I международный фестиваль керамики и народных промыслов «От ремесла к искусству» пройдет в городе Спасске Пензенской области на базе колледжа профессиональных технологий и бизнеса 14 и 15 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Спасске пройдет международный фестиваль керамики и народных промыслов «От ремесла к искусству». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль [...] соберет около 4 тыс. гостей и участников — мастеров керамики и народных промыслов из разных регионов России и Белоруссии», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что программой мероприятия предусмотрено проведение ярмарок, мастер-классов и спортивных состязаний, а также посетители увидят выступления творческих коллективов.

«Одной из ведущих тем мероприятия станет сохранение традиционной абашевской игрушки», — отмечается в тексте.

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