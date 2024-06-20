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В Пензе 3 июля состоится премьера камерного музыкально-поэтического спектакля «Судьба поэта»

13:35 | 20.06.2024 | Культура

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Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. Камерный музыкально-поэтический спектакль «Судьба поэта», который впервые будет показан на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 3 июля, станет завершающей премьерой сезона в учреждении. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В Пензе 3 июля состоится премьера камерного музыкально-поэтического спектакля «Судьба поэта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В основе этой постановки — роман в стихах известного пензенского журналиста и поэта Владислава Самсонова «Лермонтов», посвященный яркой и стремительной жизни гениального поэта и отважного воина», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что ставит спектакль актер Павел Тачков, он же будет и одним из исполнителей композиции.

«Вместе с ним на сцену выйдут актер Артем Тихомиров и концертмейстер, педагог по вокалу Ольга Роба», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что, кроме строк романа, в спектакле прозвучат известные лермонтовские произведения и романсы на стихи поэта.

«Над оформлением спектакля работает художник Марина Смельчакова», — отмечается в тексте.

В нем указано, что постановка посвящена 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

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