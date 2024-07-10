Лермонтовский праздник в «Тарханах» пройдет 13 июля Культура

Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Всероссийский лермонтовский праздник пройдет в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в предстоящую субботу, 13 июля.

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По словам директора учреждения культуры Юлии Печниковой, вход на территорию в этот день будет бесплатным, а для посещения всех экспозиций и выставок можно будет приобрести единый билет.

«Будут предложены не просто классические экскурсии, но и современные интерактивы и театрализация. Например, в учебной комнате вместе с классной дамой можно будет решать задачи из учебников позапрошлого столетия, а в девичьей — подслушать разговор мамушек и девушек той эпохи», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в минувший вторник, 9 июля.

Юлия Печникова добавила, что в экспозиции будут представлены уникальные предметы, аналогов которых в других российских музеях нет.

«В этот день из «Тархан» можно будет отправить письмо в любую точку мира, написанное пером и чернилами», — отметила директор музея-заповедника.

Всего на территории музея будет действовать 15 интерактивных площадок. Основная программа праздника останется традиционной. Она начнется с церемонии возложения цветов к могиле Михаила Лермонтова.

Среди почетных гостей мероприятия — солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, сообщает пресс-служба облправительства.